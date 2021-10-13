Nuri Şahin'in ekibine eski Fenerbahçeli

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz."

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.

MURAT ÖZTÜRK KİMDİR?

1969 Sivas doğumlu olan Murat Öztürk, UEFA A Kaleci Lisansı'na sahip.

Daha önce Aykut Kocaman ile hem Fenerbahçe ve Konyaspor'da hem de Başakşehir'de beraber çalışan Murat Öztürk, Christoph Daum ve Zico'nun zamanında da Fenerbahçe Kaleci Antrenörü olarak görev yapmıştı.