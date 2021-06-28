Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Santo hangi takımları çalıştırdı?

Nuno Espirito Santo 25 Ocak 1974 tarihinde São Tomé ya da tanınan adıyla Nuno, São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, teknik direktörlük yapmaktadır. Deportivo ve Porto formaları giyen Nuno, teknik direktörlük macerasına ise Rio Ave ile atıldı.

NUNO ESPİRİTO SANTO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR