Nuno Espirito Santo kimdir? Nuno Santo hangi takımları çalıştırdı?
Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe ile adı anılan isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo, günün araştırılan isimleri arasında yer aldı. Peki, Nuno Espirito Santo kimdir ve hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Nuno Espirito Santo 25 Ocak 1974 tarihinde São Tomé ya da tanınan adıyla Nuno, São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, teknik direktörlük yapmaktadır. Deportivo ve Porto formaları giyen Nuno, teknik direktörlük macerasına ise Rio Ave ile atıldı.
NUNO ESPİRİTO SANTO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
|Takım
|Göreve başlama
|Görevden ayrıldı
|Maçlar
|Wolverhampton
Teknik Direktör
|17/18 (1 Tem 2017)
|20/21 (30 Haz 2021)
|199
|FC Porto
Teknik Direktör
|15/16 (1 Haz 2016)
|16/17 (30 Haz 2017)
|49
|Valencia
Teknik Direktör
|14/15 (3 Tem 2014)
|15/16 (29 Kas 2015)
|62
|Rio Ave FC
Teknik Direktör
|12/13 (1 Tem 2012)
|13/14 (30 Haz 2014)
|80
|Panathinaikos
Kaleci Antrenörü
|10/11 (21 Kas 2010)
|11/12 (16 May 2012)
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