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Tenis
AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Novak Djokovic'ten Monte Carlo'ya erken veda!

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Novak Djokovic'ten Monte Carlo'ya erken veda!

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Monte Carlo Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda Büyük Britanyalı Dan Evans'a yenilerek elendi.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler üçüncü turunda, dünya sıralamasının 33 numaralı tenisçisi Evans, 2 saat 6 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 7-5'lik setlerle Djokovic'i 2-0 mağlup etti.

Kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini alarak bu turnuvada çeyrek finale kalan Evans, bu turda Belçikalı David Goffin ile karşılaşacak.

Büyük Britanya'nın bir numaralı tenisçisi Dan Evans, tek erkeklerde en iyi 3 tenisçi olarak gösterilen Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal'dan birini, 2017 yılından sonra bir turnuvada ilk kez yendi.

Novak Djokovicten Monte Carloya erken veda

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