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Novak Djokovic'in kafasına termos isabet etti! Bilerek mi atıldı?

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#Novak Djokovic#Tenis#İtalya Açık
Novak Djokovicin kafasına termos isabet etti Bilerek mi atıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 10:31

Roma'da düzenlenen İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Novak Djokovic, Corentin Moutet'i mağlup ettiği maçın ardından taraftarlara imza dağıtırken tribünden kafasına termos düşmesi sonucu kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

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Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Roma'da düzenlenen İtalya Tenis Turnuvası ikinci turunda Fransız raket Corentin Moutet'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve 3. tura yükseldi.

Sırp tenisçi, maçın ardından tribündeki taraftarlara imza verirken kafasına termos düşmesi sebebiyle kısa süreli sakatlık yaşadı.

Sosyal medyada yayılan ilk görüntü sonrası Djokovic'in kafasına termosun bilerek atıldığı iddia edildi ancak turnuva yönetiminden yapılan videolu açıklamada tribünden imza almak için aşağı doğru eğilen bir tenisseverin çantasındaki termosun Djokovic'in kafasına düştüğü ifade edildi.

Olayın ardından acı içerisinde yerde kalan Djokovic, bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve durumunun iyi olduğunu söyledi:

"Mesajlarınız için teşekkür ederim. Bu bir kazaydı ve şu anda iyiyim, otelde dinleniyorum. Pazar günü görüşürüz."

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#Novak Djokovic#Tenis#İtalya Açık

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