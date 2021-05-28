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Haber Giriş: 28.05.2021 - 21:41 | Son Güncelleme:

Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta finale kaldı

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Novak Djokovic, Belgrad Açık'ta finale kaldı

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finalde Slovak Andrej Martin'i 2-1 yenerek Belgrad Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesi son hazırlıklarını sürdüren 34 yaşındaki Djokovic, ülkesinde düzenlenen Belgrad Açık'ta son iki tenisçi arasında kaldı.

Tek erkekler yarı finalinde Slovak Andrej Martin ile karşılaşan Djokovic, 1 saat 55 dakikalık mücadelenin ardından 6-1, 4-6 ve 6-0'lık setlerle rakibini 2-1 yenerek finale adını yazdırdı.

Djokovic, diğer Slovak tenisçi Alex Molcan ile yarın finalde karşılaşacak. Fransa Açık'ın ana tablo maçları ise 30 Mayıs Pazar günü başlayacak

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