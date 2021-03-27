Norveç'ten maç sonu itiraf! 'Türkiye'den ders aldık'

A Milli Takım'a 3-0 mağlup olan Norveç'te teknik direktör Stale Solbakken, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'KESKİN DEĞİLDİK'

Maçtan ders aldıklarını dile getiren Solbakken, "Türkiye'den büyük bir ders aldık. Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu" dedi.

'BUNA İZİN VEREMEZSİN'

Stale Solbakken sözlerini "Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsin, buna izin veremezsin. 3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu" ifadeleriyle tamamladı.