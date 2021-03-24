Norveç-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Norveç-Türkiye milli maçı için geri sayım...

Norveç-Türkiye maçı, Hollanda galibiyeti sonrası spor severlerin gündemine geldi. - A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı. G Grubu ilk maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Gruptaki ikinci karşılaşmasını Türkiye 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacak.

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Norveç hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak. Milli takım kafilesi, Norveç karşılaşması için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirilecek.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)