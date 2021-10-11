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Norveç Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Norveç#Karadağ#2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Norveç Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Norveç Karadağ maçı ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir mücadele sahne alacak. Norveç ve Karadağ karşılaşmasından çıkacak olası bir beraberlik veya Norveç mağlubiyeti Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'ın ümitlerini güçlendirecek. Spor severler bu akşam oynanacak Türkiye milli maçı kadar bu karşılaşmanın da canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Norveç Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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2022 Dünya Kupası grup elemeleri mücadelesinde bu akşam Norveç ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Norveç aranın ardından ilk maçını millilerimiz ile yapmış ve mücadele 1-1'lik skor ile sonuçlanmıştı. Karadağ ise oynadığı son karşılaşmada Cebelitarık’ı 3-0'lık net bir skorla geçmişti.

Karşılaşma öncesinde Norveç 14 puanla ikinci sırada yer alırken Karadağ ise 11 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte Thorsby’nin cezası bulunuyor. İki takım arasında şimdiye kadar oynana 2 maçta Norveç 1-0 ve 2-1’lik skorlarla galip gelmişti.

NORVEÇ KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Norveç Karadağ maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Norveç#Karadağ#2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri