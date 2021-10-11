Norveç Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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2022 Dünya Kupası grup elemeleri mücadelesinde bu akşam Norveç ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Norveç aranın ardından ilk maçını millilerimiz ile yapmış ve mücadele 1-1'lik skor ile sonuçlanmıştı. Karadağ ise oynadığı son karşılaşmada Cebelitarık’ı 3-0'lık net bir skorla geçmişti.

Karşılaşma öncesinde Norveç 14 puanla ikinci sırada yer alırken Karadağ ise 11 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekipte Thorsby’nin cezası bulunuyor. İki takım arasında şimdiye kadar oynana 2 maçta Norveç 1-0 ve 2-1’lik skorlarla galip gelmişti.

NORVEÇ KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Norveç Karadağ maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.