Noble Esports, 12 yaşındaki isimle anlaşma imzaladı

Ülkede yeni bir PUBG Mobile takımı kurmaya başlamalarının ardında Valorant takımı çalışmalarını hızlandıran organizasyon, 12 yaşındaki bir profesyonelle anlaşma yaptı.

Noble Esports, 12 yaşındaki profesyonel PUBG Mobile oyuncusu Spowner ile anlaşma yaptı. Oyuncu hem takımda yer alacak hem de organizasyonun içerik üreticilerinden biri olacak. Spowner geçmişte de 8bit ve Initiative Esports’ta yer almıştı.

Bu anlaşmayla birlikte Spowner, uluslar arası bir organizasyonu temsil eden en genç Hint espor oyuncusu oldu.