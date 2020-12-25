NiP, "Young Ninjas" Programını Duyurdu

NiP, Genç Ninjalar (Young Ninjas) adını verdiği program ile, sektöre ve mücadeleye bir adım daha yakın bireyler yetiştirmeyi planlıyor. Frederik "⁠JAEGARN⁠" Andersson’ın başında olduğu bu program, akademi kadrosu ile tecrübe kazanmak isteyen genç esporcular için önemli bir fırsat olabilir.

Daha önce “Bir Ninja’nın Yolu” (Path of a Ninja) projesinin de bir parçası olan program, özellikle sektörün genç bireylere ne kadar ihtiyacı olduğunun farkında. Erik ile başlayan mücadelede, geleceğin potansiyel yıldızları, resmi bir kulüp altında oynayıp doğru yerde doğru kararlar vermek için biraz daha tecrübeli olacaklar.

Bir Ninja’nın Yolu partneri Area Academy ile ortak gerçekleştirilen bu programın, sadece CSGO değil, NiP’nin dahil olduğu bütün branşlarda ve türlerde olması bekleniyor. Bu programın ne kadar etkili olabileceğini ise ancak zaman gösterecek.