Ninja yalnızca Fortnite İçerik Üreticisi Kodu ile aylık 5 Milyon Dolar kazanıyor

5 Milyon Dolar, Tyler Blevins veya kullanıcı adı ile Ninja'nın dışında, en iyi içerik yaratıcıları için oldukça büyük bir miktar. Ünlü Twitch yayıncısına göre, tek başına Fortnite İçerik Üreticisi Kodu'ndan elde ettiği aylık kazancı 5 milyon dolara kadar çıkıyor.

Fortnite İçerik Üreticisi Kodu’nun ne olduğu ile ilgili bilgi vermek gerekirse, Fortnite içerik oluşturucularının kodu giren oyuncunun oyun içi işlemlerinden %5 fayda sağlamasına yarayan bir işlem. Bu, oyuncular oyundan bir şeyler satın alacakları sırada özel kodlar girerse çalışır, yayıncıya pay verir. Bu kodlar her yayıncı için benzersizdir.

Ninja, “Sanırım bir ayda İçerik Üreticisi Kodu ile elde ettiğim en yüksek kazanç 5 Milyondu, şaka yapmıyorum. Komikti adamım. Geçen gün League of Legends’da kötü oynadığımı söyleyen birisine saygısızlık ederek soy ağacını satın alabileceğimi söyledim, komik oldu.” dedi.

Fortnite geliştiricileri oyunlarına oyuncu kitlesini daima meşgul edecek yeni görünümler ve silahlar getiriyorlar. Yeni görünümlerin ne kadar güzel olduğu düşünüldüğünde, çoğunluk bunları almak istiyor. Bu da gerçekleşen inanılmaz sayılardaki mikro işlemi açıklıyor.

Ninja büyük bir takipçi kitlesi ile övünüyor ve hayranları içerik oluşturucu kodunu kullanmaktan asla çekinmiyor, bu nedenle 5 Milyonluk kazanç sıradışı değil ve yakın gelecekte sayıların artması mümkün.