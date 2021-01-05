Ninja, DMCA hakkında konuştu

DMCA ihtarları, hem Twitch’in hem de yayıncı ve içerik üreticilerinin özellikle son sene başını oldukça ağrıttı. Twitch yayıncısı Tyler ‘Ninja’ Blevins de canlı yayın esnasında konuyla ilgili bir takipçisinden gelen soruyu cevapladı.

“Burada video oyunu oynama ve yayınlama hakkına sahibiz… Oyun geliştirici şirketler yayıncıların ve onların sağladığı faydanın kıymetini biliyor ve buna göre davranıyor. Bunun üstünden para kesintisi yapmaya çalışmıyorlar. Bu müzik ve oyun sektörü arasındaki fark.”

Müzik yapımcılarının telif hakkıyla korunan içeriklerinin izinsiz kullanımının tespiti halinde uyguladığı yaptırımları haksız bulan Ninja, oyun geliştirici şirketlerin yayıncı ve içerik üreticilerinin kıymetini bildiğini söyledi.

Yayın platformlarının oyunların pazarlama stratejilerinde önemli bir yer tuttuğu biliniyor. Yayıncılar ise oyunların daha geniş kitleye ulaşmasında ve alıcı kitleye fikir vermesi konusunda oyun sektörü için önemli bir rol oynuyor. Ancak diğer taraftan canlı yayın platformları müzik sektörü için oyuna kıyaslandığı zaman çok daha az önem taşıyor.

Aksine yayıncıların şirketlere telif hakkıyla ait olan parçaları kullanması her ne kadar tepkiyle karşılansa da yasalar dâhilinde müzisyen ve hak sahiplerini korumaya yönelik işliyor. Keza yayıncılar olması gerektiği gibi istedikleri şarkının telif hakkına dair ödeme gerçekleştirerek yayın hakkına sahipse ve bu bildirilirse herhangi bir sorun çıkmıyor.

Twitch bu konuda ne yapmıştı?

Twitch, bu soruna yönelik bir çözüm olarak Monstercat ile oyuncuların kullanabilmesi için binlerce şarkıdan oluşan özel bir kütüphane hazırlamıştı. Monstercat Gold üyeliği alan yayıncılar, aylık 5 dolar karşılığında 1000’den fazla parçanın kullanım hakkına sahip oluyor. Bu ortaklıkla telif hakkı ihtarların azalması ve Twitch Partnerliği işlemlerinde yayıncıların önüne çıkan telif hakkı ihlallerinin azalması bekleniyordu. Ancak yayıncılar hâlâ istedikleri parçaları çalamamaktan yakınıyor.

Ünlü yayıncı Tucker "Jericho" Boner, ulusal müzik yayıncıları derneği NMPA’in ise Twitch’in telif hakkı konusunda çok gevşek davrandığını düşündüğünü ve kendilerinin aksiyon almak için hazırlandığını söylemişti.