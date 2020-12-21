Ninja artık Fall Guys’ta

Ninja, G2 Esports, AimLab ve Mr. Beast, Fall Guys Battle of the Brands yarışmasında fiziksel engelli oyunculara bağışlanacak 1 milyon dolarlık bir iddia ile mücadele etmişti. İki organizasyon ve yayıncının yer aldığı yarışmada bahis için ortaya konan şeylerden bir diğeri ise özel kıyafetler ve skin oldu.

A while back, we said we'd add costumes to Fall Guys of whoever pledged to donate the largest amount of money to @SpecialEffect



$1 million was donated by @Ninja, @MrBeastYT, @aimlab, and @G2esports!



Ninja is up first... he'll be in the shop tomorrow!



5x👑 Top

5x👑 Bottom pic.twitter.com/UTdbrWX5Re — Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) December 19, 2020

“Bir süre önce, Special Effect’e en çok bağış yapan isimlerin Fall Guys'a kostümlerini ekleyeceğimizi söylemiştik. Ninja, MrBeastYT, aimlab ve G2esports 1 milyon dolar bağışta bulundu!

İlk önce Ninja geliyor… yarın mağazada olacak!”

Ninja bu isimler arasında kendi kostüm ve skin’ini alan ilk isim oldu.