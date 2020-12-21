Ninja artık Fall Guys’ta
Fall Guys, mağazasına Ninja hayranlarını sevindirecek yeni bir skin ekledi.
Ninja, G2 Esports, AimLab ve Mr. Beast, Fall Guys Battle of the Brands yarışmasında fiziksel engelli oyunculara bağışlanacak 1 milyon dolarlık bir iddia ile mücadele etmişti. İki organizasyon ve yayıncının yer aldığı yarışmada bahis için ortaya konan şeylerden bir diğeri ise özel kıyafetler ve skin oldu.
A while back, we said we'd add costumes to Fall Guys of whoever pledged to donate the largest amount of money to @SpecialEffect— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) December 19, 2020
$1 million was donated by @Ninja, @MrBeastYT, @aimlab, and @G2esports!
Ninja is up first... he'll be in the shop tomorrow!
5x👑 Top
5x👑 Bottom pic.twitter.com/UTdbrWX5Re
“Bir süre önce, Special Effect’e en çok bağış yapan isimlerin Fall Guys'a kostümlerini ekleyeceğimizi söylemiştik. Ninja, MrBeastYT, aimlab ve G2esports 1 milyon dolar bağışta bulundu!
İlk önce Ninja geliyor… yarın mağazada olacak!”
Ninja bu isimler arasında kendi kostüm ve skin’ini alan ilk isim oldu.
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