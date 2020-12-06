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Voleybol
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 23:42 | Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor 3-0 Sarıyer Belediyespor

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Nilüfer Belediyespor 3-0 Sarıyer Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Sarı

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşcı, Ayshan, Strumilo, Dilara Bilge, Bashnakova, Merve İkbal Albayrak (Sinem Bayazıt, Yaren Hatipoğlu, Çağla Erdem, İrem Cor)

Setler: 25-22, 25-14, 28-26

Süre: 71 dakika (27, 21, 33)

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