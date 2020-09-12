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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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Nilüfer Belediyespor 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ali İhsan Gözü, Sadettin Deneri

Nilüfer Belediyespor: Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Yasemin Yıldırım, Johnson, Deniz Emrelli, Maglio (Nazlıcan Yılmaz, Sıla Özyürek)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Nur Turan, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Nazlı Polat, Bade Keskin)

Setler: 25-17, 25-16, 25-16

Süre: 67 dakika (24, 23, 20)

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