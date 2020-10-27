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Futbol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 23:33 | Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

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Nilüfer Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Nilüfer Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)
Galatasaray HDI Sigorta: Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Kosheleva, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sezen Keykekoğlu, Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın)
Setler: 23-25, 25-14, 16-25, 6-25
Süre: 100 dakika (30, 24, 26, 20)

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