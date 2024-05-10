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Nikola Jokic, NBA'de son 4 yılda 3. kez MVP seçildi!

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#NBA#Jokic#Denver
Nikola Jokic, NBAde son 4 yılda 3. kez MVP seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Nuggets’ta bu sezon 26.4 sayı, 12.4 ribaund, 9 asist ortalamalarıyla oynayan ve 68 kez ‘double-double’ yapan Sırp basketbolcu, 2020-21 ve 2021-22’nin ardından 3. kez normal sezonun MVP’si seçildi.

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NBA’de Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Sırp pivot Jokic, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) ve Luka Doncic’i (Dallas Mavericks) geçerek 2023-24 sezonunda ödüle layık görüldü.

Jokic böylelikle 2020-21 ve 2021-22’nin ardından 3. kez bu büyük ödüle hak kazandı. Kariyerinde 6 kez All-Star seçilen 29 yaşındaki Jokic, Nuggets formasıyla bu sezon 26.4 sayı, 12.4 ribaund ve 9 asist ortalamalarıyla oynarken, 68 kez ‘double-double’ ve 25 defa ‘triple-double’ yaptı. Nikola Jokic ayrıca NBA tarihinde üç ve daha fazla MVP ödülü kazanan 9. oyuncu oldu. Daha önce Kerim Abdülcabbar 6, Michael Jordan ve Bill Russell 5’er, Wilt Chamberlain ve LeBron James 4’er, Larry Bird, Magic Johnson ve Moses Malone 3’er kez ödülü kazandı.

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#NBA#Jokic#Denver

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