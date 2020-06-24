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Nika Ninua kimdir? Beşiktaş ile adı anılıyor!
Beşiktaş'ın transfer hedefinde olduğu iddia edilen Nika Ninua, hangi takımda oynadığı ve biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar sadece Dinamo Tiblis forması giyen Nika Ninua, Eğer sözleşme yenileme kararı almaz ise ocak transfer döneminde bonservis ücreti ödenmeden transfer edilebilecek. Peki, Nika Ninua kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, adı Beşiktaş ile anılan o futbolcu hakkında bazı bilgiler
Nika Ninua, 22 Haziran 1999 tarihinde Gurcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya geldi. Futbola Dinamo Tiflis altyapısında başlayan oyuncu, 2016 yılında profesyonel imzayı atarak A kadroya geçti. 1,86 boyundaki orta saha oyuncusu, ön libero ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor.
Gürcistan U21 ve U19 takımlarında da oynayan Nika Ninua sol ayağına hakimdir.
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