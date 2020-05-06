Nihat Özdemir'in kritik basın toplantısı bugün!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün açıklama yapacağı belirtildi.

TFF Yönetimi Kurulu, yapacağı toplantıda Bakan Koca ile görüşmenin içeriğini değerlendirecek.

Başkan Nihat Özdemir 14.00'te açıklama yaparak tüm ayrıntıları paylaşacak. Bu toplantının ardından futbol sezonu ile ilgili kararların netleşmesi bekleniyor.

Video konferans aracılığıyla basın toplantısı düzenlenecek

TFF'den yapılan açıklamada başkan Nihat Özdemir'in video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya geleceği kaydedildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapılacak TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla basın mensupları ile bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını süreciyle ilgili saat 14.00'te açıklamalarda bulunacak olan Nihat Özdemir, daha sonra da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt verecek."





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!