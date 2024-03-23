Nihat Kahveci'den Vincenzo Montella'ya Semih Kılıçsoy tepkisi

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Nihat Kahveci, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya Semih Kılıçsoy'u Ümit Milli Takım'a gönderdiği için eleştirdi.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, NutSpor ekranlarında A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım'dan bahsettiğimizde buraya performansıyla hak edenlerin gelmesi gerektiğini düşündüğümüz bir ortamda Montella hocanın, 'Daha 3 ay oldu. Bir sezonu doldurmadı.' almama mazereti bu olmamalıydı. Bir oyuncu 3 ayda 3 senelik iş yapar; 3 sene oynayan oyuncu, 3 aylık işi yapamaz. Semih, 3 ayda 9 gol atmış sadece ligde. Kupayla beraber 10 gol atmış. Hatta 2024 yılında Türk oyuncu olarak en çok gol atan oyuncunun '11' demiyorum bak; bu 27-28 kişi değil mi, bunun içinde bana göre olmalıydı. Hak ederek olmalıydı. Semih, Milan'da oynuyor, 3 ayda 9 gol attı, oynamayacak mıydı? Atletico Madrid'de oynuyor, Barcelona'da oynuyor, İngiltere'de Aston Villa'da oynuyor mesela... Alınmayacak mıydı? Ben burayı merak ediyorum. Semih'i tebrik ediyorum Ümit Milli Takım'da çıktı, golünü attı. Psikolojisi güçlüymüş."