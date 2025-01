Nihat Kahveci'den flaş Galatasaray yorumu: Osimhen'e acıdım | Bir daha sahada küfür etme Barış Alper...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Galatasaray, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada penaltıdan Osimhen ve 61. dakikada Yunus Akgün atarken Göztepe'nin sayısını 27'de Romulo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 47 yaparak liderliğni sürdürdü. Ligde 3 maç sonra kaybeden Göztepe ise 28 puanla 5. sırada kaldı.

Maçın ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi. Kontraspor'da konuşan Kahveci, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

'HER ŞEYİN FAZLASI ZARARDIR'

Davinson Sanchez'i de maç içindeki bir hareketinden dolayı eleştiren Kahveci, "Kendine öz güven çok iyidir ama her şeyin fazlası zarardır. Davinson kendisine güvenmekte haklı ama o güveni iyi kullanmak önemli sahanın içinde. Senin oradaki riskinin bedeli ağır oluyor. Bugün olmadı ama olabilirdi. Olduğu an inanılmaz eleştirilirsin. Senin belli bir istikrarın var aynı şekilde konsantre ol devam et. Bugün Jakobs'un müdahaleleri olmasa Galatasaray belki başka goller de yiyebilirdi. Jakobs bugün defansif anlamda çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

'VICTOR OSIMHEN'E ACIDIM'

Sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Göztepe ceza sahasında yalnız bırakıldığını vurgulayan Kahveci, "Osimhen'i bu kadar yalnız bırakmayın. Osimhen'i Maldivler'de adaya yollamışlar. Demişler ki, 'Bokele, Helinton, Günter orada. Osimhen tek başına sen orada, üçe bir top kap, topa sahipken üç kişiye karşı pozisyona gir!' Yazık, bugün acıdım. Adada yapayalnızdı!" dedi.

'BİR DAHA SAHADA KÜFÜR ETME BARIŞ!'

Barış Alper'in sahada küfür ettiğini de vurgulayan eski milli golcü, "Barış Alper Yılmaz... Sahada bir daha küfür ettiğini görmek istemiyorum. Ağzını yanlış okumadıysam küfür ettin, yakıştıramadım sana. Sonra da top benden çıktı dedin. Güzel hareket. Bunu maç 0-0'ken 90. dakikada da bekliyorum. Hakem duysa kırmızı verir. Yapma Barış." sözlerini sarf etti.