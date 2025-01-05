Galatasaray - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonlara eski hakemlerden yorum: Penaltı verilmeliydi! İptal edilen golde ofsayt...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta hakem Alper Akarsu'nun kararları çok konuşuldu. Maçın ardından Göztepe'den ve Fenerbahçe cephesinden hakem kararlarıyla ilgili tepkiler geldi.

İŞTE MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI VE ESKİ HAKEMLERİN YORUMLARI

Galatasaray'ın lehine verilen penaltıda karar doğru mu?

Fırat Aydınus: Djalma geç kalıyor ve sol kolunu açarak kural dışı kullanıyor. Kaan Ayhan’ın yüzüne bir darbesi var ama buradaki sorun, sezon boyu bu tip pozisyonlarda görülen standartsızlık.

Deniz Çoban: Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.

Barış Alper'in yardımcı hakeme itirazı, orta hakemi alkışlaması

Bahattin Duran: Hakemleri eleştiriyoruz ya faulü görmezsin, kırmızıyı görmezsin, penaltıyı görmezsin ama affedemeyeceğiniz ihlaller vardır. Bunlar sizin kariyerinizi sorgulanır hale getirir. Yardımcı hakeme gözlerin işaret edip 'görmedin mi' diyor. Hakem görmedi, görüş alanı dışında, değerlendiremedi, uzaktı deme şansımız yok. Ne yaptığını görüp yanına gidiyor, gözünün içine bakıyor. Sarı kartı göstermezseniz sorgulanırsınız. Faulü, sarı kartı, kırmızı kartı atlayabilir. Hakem bu ihlali görüp es geçemez. Sonraki dedikleri dudak okuyamadığımız için bir şey diyemiyoruz ama hakem de çok yakın yaşananlara.

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: Topun tamamı çıkmadı. Yardımcı hakemin önünde engel yok. Topu izlerken buna niçin taç kaldırdı emin olmadan. Birinci kusurlu yardımcı hakem. Tamam o bir hata yaptı. Barış'ın yaptığı harekete bakar mısınız? Sorunu yardımcı hakem yarattı ama Barış Alper'in bu tavırlarını hakemin kabul etmesi mümkün değil. Mutlaka sarı kart çıkmalıydı, ne dediğinden müstesna, orası spekülasyona girer. Buranın sarı kartsız geçilmesi kabul edilemez.

Bahattin Duran: Burada topun iz düşümü çizgiye düşer, top yerde ve zeminde. Aynı fikirdeyim. Barış Alper mutlaka ve mutlaka sarı kart görmeliydi.

Haberin Devamı

Deniz Çoban: Hakemin gözünün içine içine baka baka bu hareketi yaptı. İlk oldu orada kaçırdın. Buna nasıl sarı kart göstermezsin. Birinci sarı kart olur, ikinci sarı kart olur.

Bülent Yıldırım: Net şekilde hakeme dönük alkışlı protesto, başka bir hedef de söz konusu değil 'Bravo sana' diyor, net tartışmasız sarı kart. Bunun atlanması kabul edilebilir değil.

Bahattin Duran: Gerçekten bu sarı kartın atlanması kabul edilebilir değil. Bu her yerde sarı kart.

Koray Günter'in pozisyonunda penaltı var mı?

Fırat Aydınus: Koray’ın bir elle oynaması var fakat aynı anda Davinson Sanchez’in rakibine yaptığı bir müdahale de var. Elden önce faul yoksa penaltı. VAR’ın hakemi çağırıp pozisyonu izletmesi gerekirdi.

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: Top net şekilde göğse çarpıyor.

Deniz Çoban: Top, göğüs reklamındaki 'y' harfine çarpıyor. Elin doğal aksiyonunda, sürtse bile penaltı diyemeyiz.

Bahattin Duran: Top eline gelse zaten parmaklar oynar, el oynar. Devam kararı doğru.

Jakobs'un Hugo'ya müdahalesinde penaltı var mı?

Bülent Yıldırım: Çok riskli hamleyle ama doğru zamanda kramponun tabanıyla topla oynadı Jakobs. Jakobs'un Hugo ile hiçbir teması yok, topu blokladı. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararında şüphe bile yok.

Bahattin Duran: Topla oynadıktan sonra kontrolsüz hareket yapsa bile söyleriz ama riskli olsa bile doğru zamanlamayla topu kesti. Devam kararı doğru.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın iptal edilen golündeki ofsayt...

Fırat Aydınus: Galatasaray’ın iptal edilen golünde yarı otomatik ofsayt sisteminde Osimhen parmak ucu ile ofsayt olduğu görülüyor. Acilen çipli top gelmeli.

Deniz Çoban: Tam 5 dakika sürdü. Yarı otomatik ofsayt sistemi de seri karar veriyor. İnce bir farkla ofsayt. Abdülkerim vurduktan sonra top Osimhen'in göğsüne çarptı.

Bahattin Duran: Abdülkerim vurduktan sonra top net bir şekilde Osimhen'e çarptı.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru.

Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon...

Fırat Aydınus: Lucas Torreira’nın pozisyonunda kol doğal konumda değil, topun gelme anından sonra kolunu kapatıyor. Dolayısıyla bu bir penaltı.

Bülent Yıldırım: Torreira, kararlı kararsız kolunu çıkartacak önce, net şekilde elini genişletecek. Topa temas anında doğal mı değil mi tartışmasına sebep olacak. Bu pozisyon penaltı. Her ne kadar Torreira, kendini kısmış görünse bile kendini genişletti, genişletme anında yakalandı. Bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Torreira'nın kolu, doğal konumda değil. Doğalı aşağıda kalması, sakınıyorsa göğsünde kalması. Çok net kanıt var. Kol, vücudun dışında ve top geliyor. Vücudu genişletmiş. Torreira topa dirseğiyle vurup bir de yükseltti. Tartışmasız penaltı, VAR mutlaka müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Kol açık geldi, kapattınız geldi tamam ama top dirseğine çarptı. Bu pozisyon penaltı. Torreira'nın sağ kolu doğal konumda değil. VAR müdahale etmeliydi, yeterli kanıtı vardı.

**Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

FIRAT AYDINUS'TAN ALPER AKARSU İÇİN GENEL YORUM

Faul ve 12. Kural’da standardı yakalayamayan Alper Akarsu’nun kendisine yapılan itirazlara duyarsız kalması kabul edilemez.

Maçın hakemi Alper Akarsu maalesef iyi bir yönetim sergileyemedi. Hatalı fauller, ters fauller, 12. Kural’da standardı yakalayamayan bir yönetim gösteren Akarsu, disiplin uygulamalarında da yetersiz kaldı. Özellikle de kendisine ve ekibine yapılan itirazlara bu denli duyarsız kalması kabul edilemez! Göstermesi gereken birçok kartı es geçti.

Zaten VAR hakemi Alper Çetin’i, Sivas-Galatasaray maçından sonra burada da görevlendirmek insanların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildi. Alper Akarsu gibi birçok genç hakem siyah-beyaz hatalar yapsalar bile bir sonraki hafta tekrar atanıyor. MHK esasında bu çocukları yıprattığının farkında değil, zarar veriyor.

Usta, yaptığı işlerle, hakem yönettiği maçlarla eğitilir. Ama bu genç arkadaşlar, eğitilecek diye bu seviyede maçlara devamlı verilerek daha çok yıpranıyorlar. Bu gidişle 2 seneye kalmaz, yıpranan bu gençler de istenmeyen hakem olacaklar.

MHK şu gerçeği çok iyi bilmeli, Süper Lig arenası, eğitim ve tecrübe kazanma yeri değildir.