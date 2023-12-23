Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya 90+8'de puanı getirdi!

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İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Aston Villa, Sheffield United'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sheffield United, 87. dakikada Cameron Archer ile öne geçti. Bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanan Aston Villa'ya puanı getiren isim 81. dakikada oyuna giren Nicolo Zaniolo oldu.

90+8'de beraberlik golünü atan Zaniolo, Premier Lig kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı. Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık giden Zaniolo'nun biri Konferans Ligi'nde olmak üzere iki golü bulunuyor.

Bu sezon evinde ilk kez puan kaybeden Aston Villa puanını 39'a yükseltti. Sheffield United ise 9 puanaçıktı.