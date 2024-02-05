Nicolas Anelka, ilk transferini Beşiktaş'tan yaptı! Emrecan Bulut...

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Beşiktaş, sezon başında Somaspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
ANELKA'NIN İLK TRANSFERİ
21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Ümraniyespor'un yeni CEO'su Nicolas Anelka'nın da ilk transferi olarak kayıtlara geçti.
Emrecan sezonun ilk bölümünde Beşiktaş'ta 7 kez maç kadrosuna girse de süre bulamamıştı.