Nice 1-1 Lille (Maç sonucu ve özeti)
Fransa Lig 1'in 8. haftasında Nice'e konuk olan Lille, Burak Yılmaz'ın ağları havalandırdığı maçta sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı ve zirveyi PSG'ye kaptırdı.
Haftaya lider giren Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı maçta 49'da Dolberg'in attığı golle 1-0 geriye düştü.
Bu gole Lille, 58. dakikada Burak Yılmaz'la karşılık verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla 18 puana yükselen Lille, aynı puanda bulunan PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Milli golcü Burak Yılmaz, Lille formasıyla ligde çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırdı.
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