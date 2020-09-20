Nice 0-3 PSG

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Paris ekibi, 38. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 45 1. dakikada Angel Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Ligdeki ilk iki maçını kaybeden PSG, Metz'in ardından Nice'i de mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

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