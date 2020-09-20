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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Nice 0-3 PSG

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Nice 0-3 PSG
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 Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) dördüncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nice'i 3-0 yendi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Paris ekibi, 38. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe, 45 1. dakikada Angel Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk iki maçını kaybeden PSG, Metz'in ardından Nice'i de mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Nice 0-3 PSG

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