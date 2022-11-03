N'Golo Kante Fenerbahçe'yi değil, Beşiktaş'ı tercih etti: 'Hayır hayır...'

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Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante Türk şef Nusret'le bir araya geldi. Kante'nin dışında bir de tercümanın bulunduğu ortamda sosyal medyada çok konuşulan bir diyalog yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle Fransa'yı 2022 Dünya Kupası'nda yalnız bırakacak N'Golo Kante'ye Fenerbahçe gelmesi yönünde bir telkinde bulunuldu. 31 yaşındaki oyuncu, "Hayır, hayır. Beşiktaş" yanıtını verdi.

'Bir gün Fenerbahçe'ye gelmelisin' şeklindeki öneriyi Kante, "Ben Beşiktaşlıyım. Türkiye'de favori takımım Beşiktaş." şeklinde cevapladı.



KOITA'YI ZİYARETE GELMİŞTİ



N'Golo Kante, 2018'de Kasımpaşa kulübünü ziyaret etmiş, Caen'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Fode Koita ile görüşmüştü.

Koita da daha sonra Trabzonspor'dayken Kante'ye bordo-mavili formayı hediye etmişti.

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