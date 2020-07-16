MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriNFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
GeriDiğer NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 22:38,Son Güncelleme:

NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Abone Ol google-news

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 72 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular Birliğinden (NFLPA) yapılan açıklamada, 10 Temmuz'dan itibaren yapılan testlerde 72 oyuncuda yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı ve salgına karşı yeni önlemler içeren bir protokolün hazırlanması için NFL ile ortaklaşa çalışmalara başlandığı ifade edildi.

NFL'de oyuncuların, yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz'da antrenman kamplarına alınması bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 Eylül'de başlaması
öngörülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle