MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriNFL şampiyonu Buccaneers, Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi
GeriDiğer NFL şampiyonu Buccaneers, Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
AA Spor
Haber Giriş: 13.03.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

NFL şampiyonu Buccaneers, Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NFL şampiyonu Buccaneers, Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonu Tampa Bay Buccaneers, oyun kurucusu Tom Brady'nin sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Buccaneers ile 2020 ve 2021 sezonları için anlaşması bulunan 43 yaşındaki oyuncu, bir yıl daha takımda kalacak.

Buccaneers, Brady'yi kadrosuna kattığı 2020 sezonunda, 18 yıl sonra ilk, tarihinin 2'nci Super Bowl zaferini elde etmişti. Brady ise kariyerindeki 7'nci Super Bowl maçını kazanmış ve kendisine ait rekoru geliştirmişti.

Super Bowl'un en değerli oyuncusu ödülüne 5 kez layık görülen Brady, bu alandaki rekoru da elinde tutuyor.

2021 NFL sezonu, 9 Eylül'de başlayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi