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Nezih Alkış son yolculuğuna uğurlanıyor

#Nezih Alkış#Spor#Haber
Nezih Alkış son yolculuğuna uğurlanıyor

Önceki gün vefat eden Hürriyet’in efsane spor müdürü, Türk spor basının duayen ismi bugün toprağa veriliyor.

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Hürriyet Gazetesi’nde 13 yıl boyunca görev yapan efsane spor müdürü, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) eski başkanlarından Nezih Alkış bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Uzun süredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde önceki gün 84 yaşında hayata gözlerini yuman Alkış için bugün saat 11.00’de 1992-94 yılları arasında başkanlığını yaptığı TSYD’nin Levent’teki merkezinde bir tören düzenlenecek.

Türk spor basının duayen ismi, daha sonra Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hürriyet Spor Servisi olarak eski müdürümüz Nezih Alkış’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

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#Nezih Alkış#Spor#Haber

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