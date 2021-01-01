Neymar'ın parti yalanını mankenlerin fotoğrafları ortaya çıkardı

Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın yılbaşı için 500 kişinin katılacağı ve 5 gün sürecek bir parti düzenleyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı.

HEPSİ RIO SAHİLİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda Brezilya'nın Rio kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Mankenlerin hepsi Rio'da bir sahilden fotoğraflar paylaşırken, ülkeye özel jetle geldikleri belirtildi. Bu sahilin Neymar'ın Rio'daki milyon euroluk malikanesinde olduğu iddia edildi.

"10 YIL SONRA BREZİLYA'YA DÖNDÜM"

Model Michelle Nevius fotoğrafına "10 yıl sonra yeniden Brezilya'ya döndüm" yazdı. Yine sahilden fotoğraf paylaşan model Jessica Bartlett, Rio'yu konum olarak gösterdi. Brezilyalı ünlü manken Kiki Passo da Rio'daki sahilden diğer modellerle fotoğraf paylaştı. Ünlü fenomen Ana Liz Bittencourt ise bileğinde partiye giriş için takılan bileklik yine Rio'dan fotoğraf paylaştı.

PSG NE CEZA VERECEK?

5 günlük parti iddiası Brezilya'yı ayağa kaldırmış ve koronavirüs döneminde büyük sorumsuzluk olarak nitelendirilmişti. Neymar'ın avukatı partiyi yalanlasa da mankenlerin onun için Rio'da olduğunu belirtildi. Daha önce Jese Rodriguez'i koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp parti verdiği için takımdan gönderen PSG'nin Neymar'ın partisiyle ilgili herhangi bir ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

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