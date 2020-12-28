Neymar koronavirüsü hiçe saydı, 5 gün süren 500 kişilik parti verdi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, geçtiğimiz günlerde düzenlediği parti ile herkesi şaşkına çevirdi. Tecrübeli yıldızın, 5 gün boyunca süren ve 500 kişinin katıldığı bir parti düzenlediği belirtildi.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da düzenlediği partide pandemi önlemlerini hiçe sayan Neymar çok sert eleştiriler alırken, partiye dair detaylar ortaya çıktı.

AİLESİ VE YAKIN ARKADAŞLARI KATILDI

Kendi malikanesi tadilatta olan Neymar, Noel için düzenlediği parti için ses izolasyonu olan ve içerisinde diskosu bulunan bir malikane kiraladı. Brezilyalı oyuncunun düzenlediği partiye ailesi ve yakın çevresinde yer alan birçok ünlü isim katıldı.

"ŞUBAT'TAN ÖNCE DÖNMESİ ZOR"

Neymar parti haberleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar, en erken ihtimalle Şubat'taki Barcelona maçlarıyla takıma geri dönebilecek. Neymar'ın pandemide böyle bir parti vermesi, dünyaca ünlü yıldızı eleştirilerin odağı haline getirdi.

JESE'Yİ KOVAN PSG, NEYMAR'A NE TEPKİ VERECEK?

Paris Saint Germain geçtiğimiz günlerde coronavirüs önlemlerini dikkate almayarak Maldivler'de parti düzenleyen Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetmişti. Neymar'ın düzenlediği 500 kişilik partiye PSG'nin ne tepki vereceği merak konusu...

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