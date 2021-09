Next Seated Cable Row Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Next Seated Cable Row Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Haberin Devamı

Düzenli olarak yapıldığı vakit çalıştırdığı bölgelerdeki kas yoğunluğunu artıran bu güçlü hareket, en önemli çalışmalar içerisinde yer almaktadır. Genelde spor salonlarında özel bir aletle yapılan bu hareket, evde de yapılabilmektedir.



Next Seated Cable Row Nedir?



Oturmak suretiyle tek el tutamaç üzerinden çekiş hareketi next seated cable row olarak bilinmektedir. Tabi bu hareket hem tek elle hem de iki el üzerinden yapılabilmektedir. Ancak özellikle iki el eşliğinde yapıldığı vakit daha dengeli bir şekilde değerlendirme imkanı tanımaktadır.



Next Seated Cable Row Ne İşe Yarar?



Sırt kaslarını geliştirme noktasında bu hareket oldukça önemlidir. Yani kanat ve sırt kaslarını çalıştırmak için düzenli olarak yapılması gerekir. Aynı zamanda kanat kasları ile beraber arka omuz bölümünü de çalıştıran bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Bu kas gelişimi ön bileğe kadar uzanmakta ve bu bölgelerde belli kısımları çalıştırmaktadır.



Next Seated Cable Row Nasıl Yapılır?



Sıralı olarak ele almak suretiyle bu hareketi kolayca gerçekleştirmek mümkün.



Öncelikle uygun bir ağırlık seçilmeli ve bar takılarak makine sehpasına oturulmalıdır.

Ayaklar ilgili bölgeye dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

Haberin Devamı

Bar iki elle kavranmalı ve kollar ileri doğru uzatılmalıdır.

Nefes aldıktan sonra derin bir nefes vererek barı kişi kendine doğru çekmelidir.



Bu şekilde hareket tekrarlamak suretiyle farklı setler üzerinden yapılabilir.



Next Seated Cable Row Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Bu hareket özellikle sırt kaslarını çalıştırma noktasında ön plana çıkmaktadır. Genelde kanat ve sırt kaslarını senkronize şekilde çalıştırarak ilgili bölgedeki kas yoğunluğuna arttırır. Aynı zamanda arka omuz ile kanat kaslarının gelişimine önemli bir katkı sağladığını söylemek mümkün. Bar üzerinden kişi kendine doğru çekiş sistemi üzerinden kullandığı için, böylece bileğe kadar uzanan bir çalışma imkanı verir.



Next Seated Cable Row Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Bu hareket gerçekleştirilirken doğru oturuş büyük öneme sahiptir. İki el ile beraber bar tutulduktan sonra herhangi bir şekilde vücudun üst bölümü hareket etmemelidir. Aynı zamanda ayaklar ilgili noktaya yerleştirilmeli ve buradan destek alınmalıdır. Bu bağlamda kollar değil sırt kullanılmalı ve bar çekilmelidir. Bu şekilde ilgili bölge çok daha etkin bir biçimde çalışır.



Next Seated Cable Row Hareketine Alternatif Ne Yapılmalıdır?



Özellikle omuz kasları ile beraber sırt bölgesini çalıştırmak için bu hareket büyük bir öneme sahiptir. Ancak eğer bu cihaz yerine başka bir makine düşünülüyorsa, o vakit barball row da değerlendirilebilir. Bu makine aynı zamanda çok daha geniş bir tutuş imkanı verdiğinden dolayı vücudun farklı bölgelerini çalıştırma imkanı da elde edilebilmektedir. Tabii aynı zamanda bu her iki harekete değerlendirme olanağına sırasıyla gerçekleştirmek mümkün.



Next Seated Cable Row Faydaları Var mıdır?



En çok merak edilen konular içerisinde Next seated cable row hareketinin faydaları olup olmadığıdır. Özellikle sırt kasları ile beraber kanat bölgesini geliştirmek isteyen birçok kişi için bu hareketin oldukça önemli bir faydası olduğunu söylemek mümkün. Böylece herhangi bir sorun yaşamadan sağlıklı bir biçimde ilgili bölgedeki kasların gelişimi sağlanabilir. Aynı zamanda bilek bölümüne kadar inen katkısı sayesinde bir güçlü bir çalışma hareketidir.