Newcastle United'ın yeni hocası belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
Kritik toplantı sona erdi Erdoğandan önemli açıklamalarKritik toplantı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Kabine
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden tepki: Rezilliği savunuyorlarCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den tepki: Rezilliği savunuyorlar#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Ölümü dünyayı yasa boğmuştu... Giydiği son kostüm açık artırmada satıldıÖlümü dünyayı yasa boğmuştu... Giydiği son kostüm açık artırmada satıldı #Amy Winehouse
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
Ayrılık kısa sürdü: Çok seviyorumAyrılık kısa sürdü: Çok seviyorum!#Sermiyan Midyat
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Newcastle United'ın yeni hocası belli oldu

#Newcastle United#Eddie Howe#Premier Lig
Newcastle Unitedın yeni hocası belli oldu

Premier Lig ekibi Newcastle United, teknik direktörlük görevine Eddie Howe'un getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılan Newcastle United'ın yeni menajeri İngiliz Eddie Howe oldu.

Howe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Premier Lig kulübü, Steve Bruce sonrası Villarreal'in başındaki Unai Emery'yi gündemine almış ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Newcastle United, bu sezon 11 lig maçında galibiyet alamazken 5 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

14 yıldır Mike Ashley yönetimindeki Newcastle, 300 milyon Sterlin (480 milyon Dolar) karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmıştı.

Bu satışın ardından Newcastle United dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi. İngiliz ekibinin yeni sahibi Muhammed bin Selman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar Euro'luk bütçe ayıracağı iddia ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Newcastle United#Eddie Howe#Premier Lig

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini