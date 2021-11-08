Newcastle United'ın yeni hocası belli oldu

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Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılan Newcastle United'ın yeni menajeri İngiliz Eddie Howe oldu.

Howe ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Premier Lig kulübü, Steve Bruce sonrası Villarreal'in başındaki Unai Emery'yi gündemine almış ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

Newcastle United, bu sezon 11 lig maçında galibiyet alamazken 5 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

14 yıldır Mike Ashley yönetimindeki Newcastle, 300 milyon Sterlin (480 milyon Dolar) karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmıştı.

Bu satışın ardından Newcastle United dünyanın en zengin kulübü unvanını ele geçirdi. İngiliz ekibinin yeni sahibi Muhammed bin Selman'ın gelecek sezon transfere 1.5 milyar Euro'luk bütçe ayıracağı iddia ediliyor.