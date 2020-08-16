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GeriBasketbol New Orleans Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

New Orleans Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı

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New Orleans Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans'ta başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2015'te göreve getirilen 65 yaşındaki Gentry ile yollar ayrıldı.

Gentry yönetimindeki 5 sezonda yüzde 43,8 galibiyet yüzdesi yakalayan Pelicans, yalnızca 2018'de play-off'lara yükselebildi.

New Orleans Pelicans, başantrenör Gentry ile yollarını ayırdı

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