Netflix’in DOTA 2 tanıtım çalışmaları devam ediyor

Serüvenine 18 sene önce bir Warcraft 3 modu olarak başlayan Defense of The Ancients yani DOTA, bu süreçte hızla büyüyerek bugünkü en popüler çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası ve espor oyunlarından biri haline geldi. Giderek ünlenen DOTA’nın haklarını satın alan Valve, 2013 yılında DOTA 2 isminde yeni bir oyun piyasaya sürdü. O günden bu yana bilinirliği ve popülaritesi giderek artan oyunun çizgi roman, ve kitap gibi farklı medya türlerinde de ürünleri çıktı. En son geçtiğimiz haftalarda duyurulduğu üzere DOTA 2’nin bir Netflix anime adaptasyonu da çıkacak.

if you're a brand new DOTA fan (or a seasoned veteran who needs to brush up on their lore), catch up on this incredible story that's eighteen years in the making. pic.twitter.com/wsRVQ2qok5