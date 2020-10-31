Netflix, oyun uyarlamalarına devam ediyor: Assassin’s Creed

Netflix’in, resmi hesabından paylaştığı ve oyunun simgesini içeren 10 saniyelik bir video, 3 milyona yakın kullanıcı tarafından görüntülendi. Sadece Assassin’s Creed’in logosunu görmek bile oyun camiasının çalkalanmasına yetti.

Netflix, Assassin’s Creed’in live action uyarlamasında yapımcı olarak Ubisoft’tan Jason Altman ve Danielle Kreinik ile birlikte çalışacak.

Variety’nin yayımladığı bir rapora göre Ubisoft başka animasyon ve anime şovlarının üretiminde de yer alacak. Ancak hâlâ Assassin’s Creed dizisi için showrunner’a, yani diziden sorumlu, yaratıcı ve yönetim kararları üzerinde kontrolü olan bir isme ihtiyacı var. Bu da henüz dizinin geliştirme sürecinin başında olduğunu gösteriyor.

Netflix’in orijinal dizilerinden sorumlu müdür yardımcısı ortaklık hakkında yorumda bulundu: “Ubisoft ile iş ortaklığı yapmaktan ve Assassin’s Creed'in çok sevilen zengin ve çok katmanlı hikâye anlatımını gerçek hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz. Yarattıkları nefes kesen eski dünya kurulumları ve dünyada en çok satan video oyunu serilerinden olmasının getirdiği küresel çekiciliğinden güç alarak oyunun hayranlarının ve çalışanlarımızın da eğlenebileceği epik ve heyecan verici bir yapım ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”

Assassin’s Creed, Ubisoft’un dizi uyarlaması yapılacak olan ilk yapımı değil. Geçtiğimiz temmuz ayında Ubisoft’un iki firmayla Splinter Cell için animasyon dizisi ve Beyond Good & Evil için film çalışmalarına başladığını öğrenmiştik.

Netflix ise son zamanlarda video oyunu uyarlamalarına ilgi gösteriyor. The Withcer ve Castlevania gibi yapımlarının yanı sıra Cuphead, Resident Evil ve Cyberpunk 2077 gibi yapımlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.