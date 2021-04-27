Nesfit ve Adidas’ın iş birliği ile spordan keyif almanın önemine vurgu yapıldı

Dünya çapında devam eden ilham verici kampanyasının Türkiye uygulaması olan “İyi Yaşamak Senin Nesfit’inde” ile kahvaltıdan ve spordan keyif almanın önemini vurgulayan Nesfit®, adidas ile birlikte “Hareket Sırası Bizde” diyerek kadınları aktif bir yaşam için destekliyor. Yaşı, sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişi veya spor yeteneği ne olursa olsun sporun herkesçe yapılabilmesini sağlamak için sürekli bir arayış içinde olan adidas, kadınların spordaki ihtiyaçlarını anlayarak onları özgür kılan koleksiyonlar yaratıyor. Nesfit ve adidas’ın iş birliği sayesinde, tüm kadınlar keyif alacakları sporu yapmalarını sağlayacak performans ürünlerine indirimli olarak sahip olabilecek.

Dengeli bir kahvaltının parçası Nesfit®, “İyi Yaşamak Senin Nesfit’inde” kampanyasıyla kadınlara güne besleyici bir öğünle ve gülümseyerek başlamaları için ilham veriyor. Nesfit® ve adidas, aktif yaşamdan vazgeçmemeleri ve keyif aldıkları sporu bulmaları konusunda kadınlara destek oluyor.