Neo’nun yeni sponsorları belli oldu

Basın bülteninde yer alan bilgilere göre Alman futbol ve spor giyim perakendecisi Outiftter, NEO’nun takım formalarının kişiselleştirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışıyor olacak. Yine bültene göre Outfitter, aynı görev için başvuran üç şirket arasından seçilen isim oldu. Nike ise formaların yanında NEO organizasyonu markası taşıyan diğer giyim ürünleri üretecek.

Outfitter, hâlihazırda başka bir FIFA takımı olan FOKUS CLAN ile de sponsorluk anlaşmasına sahip. Nike ise birçok espor organizasyonu ve markasıyla birlikte çalışıyor. Bunların arasında T1, SK Gaming, Vodafone Giants ve LPL de yer alıyor.

Gelecekte organizasyon bünyesinde farklı oyunların takımlarını da kurmayı planlayan NEO, yeni FIFA 21 sezonuna doğru sıkı hazırlıklar içinde gibi görünüyor.