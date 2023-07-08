Nenad Bjelica'dan Bruno Petkovic açıklaması! "Listemizdeki tek oyuncu değil..."

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya´da devam eden yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan Hajduk Split müsabakası sonrası açıklama yaptı.

Bordo mavililerin 2-0´lık mağlubiyetini ve takımın performansını değerlendiren Bjelica, "İyi bir 90 dakika oldu diyebilirim, sonuçtan dolayı mutlu olmamız imkansız ama oyuncuların sadece 7 günlük çalışmadan geçtiklerine bakarsak eğer bizim adımıza iyi bir maç oldu diye düşünebiliriz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rakibimiz fiziksel olarak daha kuvvetliydi" ifadelerini kullandı.

"JOAQUIN KEMİĞİNİ DİREĞE ÇARPTI"

Karşılaşmanın 15´inci dakikasında dizini kale direğine çarparak sakatlanan Joaquin Fernandez´in kontrol amaçlı hastanede olduğunu açıklayan Bjelica, "Pozisyon sırasında kemiğini direğe çarptı, sonuçlar gelince daha net bir şey konuşabiliriz" diye konuştu.

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"İYİ ÇALIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER"

Bjelica, milli takımlarında görev yapan futbolcuların da kampa dahil olmasıyla birlikte daha iyi bir görüntü ortaya çıkacağını söyleyerek, "Bugün oynayan tüm oyuncularımız iyi çalışma örneği gösterdiler, o yolda devam edecekler diye düşünüyorum. Diğer oyuncularımızın da katılımıyla beraber daha farklı şeyler konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"PETKOVIC LİSTEMİZDEKİ TEK OYUNCU DEĞİL"

Transfer listesindeki Petkovic hakkında değerlendirme yapan Bjelica, "Petkovic ile otelde karşılaştık, sohbet etme fırsatı bulduk. Böyle bir durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Hem kendisiyle hem kulübüyle olan görüşmelerinin olumlu olması gerekiyor ama listemizdeki tek oyuncu o değil. Petkovic olmazsa onun yerine olabilecek birçok kaliteli oyuncular var" dedi.