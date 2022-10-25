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Nemanja Bjelica'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

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#Fenerbahçe Beko#Nemanja Bjelica#Sporanasayfa
Nemanja Bjelicadan Fenerbahçe Bekoya kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 13:29

Fenerbahçe Beko'da EuroBasket 2022 hazırlıkları sırasında sakatlanan yeni transfer Nemanja Bjelica'dan bir kez daha kötü haber geldi.

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Sırbistan Milli Takımı ile EuroBasket 2022'ye hazırlanırken sakatlanan ve turnuvada forma giyemeyen yeni transfer Nemanja Bjelica Fenerbahçe Beko'da da sezonun başında forma giyememişti. Sarı-lacivertli kulüp, Bjelica'nın sakatlığının nüksettiğini ve 3-4 hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

"Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası’na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır. Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir."

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#Fenerbahçe Beko#Nemanja Bjelica#Sporanasayfa

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