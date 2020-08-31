Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü kadrosu ve takım bilgileri

Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden birisidir. Başkent Bakü'de yer alan kulüp, Azerbaycan'da 1937 yılından bu yana sportif faaliyetini sürdürmektedir.

"Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki maçın sonucuna göre 4-2 yenerek grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.