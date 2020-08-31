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Haber Giriş: 31.08.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü kadrosu ve takım bilgileri

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Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü kadrosu ve takım bilgileri
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Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmesinin ardından hangi ülkenin takımı olduğu ve kadrosu ile merak edilmeye başlandı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalma başarısını elde eden Neftçi Bakü, bu yıl 2. ön eleme turu kapsamında Galatasaray ile mücadele edecek. Peki, Neftçi Bakü nerenin takımı? İşte, Neftçi Bakü kadrosu ve takım bilgileri

Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden birisidir. Başkent Bakü'de yer alan kulüp, Azerbaycan'da 1937 yılından bu yana sportif faaliyetini sürdürmektedir. 

"Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.

2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki maçın sonucuna göre 4-2 yenerek grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.

 

NEFTÇİ OYUNCU KADROSUDoğ. tar. / yaş

1

Salahat Agayev

 Kaleci

4 Oca 1991 (29)

30

Aqil Mammadov

 Kaleci

1 May 1989 (31)

12

Kamran Ibrahimov

 Kaleci

7 Haz 1999 (21)

6

Vojislav Stankovic

 Stoper

22 Eyl 1987 (32)

3

Mamadou Mbodj

Stoper

12 Mar 1993 (27)

5

Anton Kryvotsiuk

 Sol Bek

20 Ağu 1998 (22)

91

Thallyson

 Sol Bek

1 Ara 1991 (28)

80

Ismayil Zülfügarly

Sol Bek

16 Nis 2001 (19)

26

Omar Buludov

 Sağ Bek

15 Ara 1998 (21)

2

Dzhabir Amirli

 Sağ Bek

6 Oca 1997 (23)

4

Rener

 Sağ Bek

18 Mar 2001 (19)

27

Farid Yusifli

 Orta saha

20 Şub 2002 (18)

8

Emin Makhmudov

 Merkez orta saha

27 Nis 1992 (28)

36

Mamadou Kane

 Merkez orta saha

22 Oca 1997 (23)

29

Sabir Bougrine

 Merkez orta saha

10 Tem 1996 (24)

7

Namiq Alasgarov

 On Numara

3 Şub 1995 (25)

88

Saman Nariman Jahan

 Sağ Kanat

18 Nis 1991 (29)

19

Fahmin Muradbayli

 Sağ Kanat

16 Mar 1996 (24)

24

Yusuf Lawal

 Sağ Kanat

23 Mar 1998 (22)

28

Steven Joseph-Monrose

 Santrafor

20 Tem 1990 (30)

22

Mirabdulla Abbasov

 Santrafor

27 Nis 1995 (25)

55

Ibrahim Aliyev

 Santrafor

17 Tem 1999 (21)
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