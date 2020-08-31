Neftçi Bakü nerenin takımı? Neftçi Bakü kadrosu ve takım bilgileri
Neftçi Bakü, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmesinin ardından hangi ülkenin takımı olduğu ve kadrosu ile merak edilmeye başlandı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalma başarısını elde eden Neftçi Bakü, bu yıl 2. ön eleme turu kapsamında Galatasaray ile mücadele edecek. Peki, Neftçi Bakü nerenin takımı? İşte, Neftçi Bakü kadrosu ve takım bilgileri
Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden birisidir. Başkent Bakü'de yer alan kulüp, Azerbaycan'da 1937 yılından bu yana sportif faaliyetini sürdürmektedir.
"Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. Öyle ki, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip olmuştur. Ayrıca, takım Uluslararası çapta 1 kez Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası'na sahip olmuştur. Bu kupa Azerbaycan futbol kulüplerinin uluslararası düzeyde kazandığı ilk şampiyonluk oldu.
2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki maçın sonucuna göre 4-2 yenerek grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı olmuştur.
|NEFTÇİ OYUNCU KADROSU
|Doğ. tar. / yaş
1
Salahat Agayev
Kaleci
|4 Oca 1991 (29)
30
Aqil Mammadov
Kaleci
|1 May 1989 (31)
12
Kamran Ibrahimov
Kaleci
|7 Haz 1999 (21)
6
Vojislav Stankovic
Stoper
|22 Eyl 1987 (32)
3
Mamadou Mbodj
Stoper
|12 Mar 1993 (27)
5
Anton Kryvotsiuk
Sol Bek
|20 Ağu 1998 (22)
91
Thallyson
Sol Bek
|1 Ara 1991 (28)
80
Ismayil Zülfügarly
Sol Bek
|16 Nis 2001 (19)
26
Omar Buludov
Sağ Bek
|15 Ara 1998 (21)
2
Dzhabir Amirli
Sağ Bek
|6 Oca 1997 (23)
4
Rener
Sağ Bek
|18 Mar 2001 (19)
27
Farid Yusifli
Orta saha
|20 Şub 2002 (18)
8
Emin Makhmudov
Merkez orta saha
|27 Nis 1992 (28)
36
Mamadou Kane
Merkez orta saha
|22 Oca 1997 (23)
29
Sabir Bougrine
Merkez orta saha
|10 Tem 1996 (24)
7
Namiq Alasgarov
|3 Şub 1995 (25)
88
Saman Nariman Jahan
Sağ Kanat
|18 Nis 1991 (29)
19
Fahmin Muradbayli
Sağ Kanat
|16 Mar 1996 (24)
24
Yusuf Lawal
Sağ Kanat
|23 Mar 1998 (22)
28
Steven Joseph-Monrose
Santrafor
|20 Tem 1990 (30)
22
Mirabdulla Abbasov
Santrafor
|27 Nis 1995 (25)
55
Ibrahim Aliyev
Santrafor
|17 Tem 1999 (21)
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