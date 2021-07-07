Neftçi Bakü ile şampiyonluk yaşayan Türk stoper Mert Çelik: "Oyun tarzımı Sergio Ramos'a benzetiyorum..."

Mert Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ'ın 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdiklerini hatırlatarak, "Bizim için gerçekten çok güzel bir sezon oldu. Hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaştık. Çok zorlu bir sezondu. Taraftar, yönetim ve futbolcular çok isteyip, sonunda şampiyonluğu kazandık. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı şekilde devam edip, hem Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan'ı iyi bir şekilde temsil etmek hem de ligde yeniden şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Neftçi Bakü'ye Medipol Başakşehir'den 2 yıllık kiralık olarak transfer olan Mert, "Neftçi'de ilk sezonumu doldurdum, ikinci sezonumu geçireceğim. İnşallah burada iyi bir sezon daha yaşayıp, Başakşehir'e döneceğim. Döndüğüm zaman da olgun bir stoper, olgun bir oyuncu olarak orada forma rekabetine girmek istiyorum. Azerbaycan'da da gerçekten çok önemli yıldız oyuncular var. Ligin genel olarak oyun ve oyuncu kalitesi iyi. Türkiye'deki kadar olmasa da çok iyi bir lig var. Çok önemli yatırım yapılıyor, her sene daha iyi bir lig olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.





- "Azerbaycan Milli Takımı'nı seçmenin daha doğru olduğunu düşündüm"



Genç milli takımlarda Türkiye forması giyen, A Milli Takım tercihini ise Azerbaycan'dan yana kullanan Mert Çelik, bu kararıyla ilgili şöyle konuştu:

"Azerbaycan 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan bana davet geldi. Bunu değerlendirmek istedim. Türkiye'de 19 ve 20 yaş altı milli takımlarında oynamıştım. Kariyerim açısından Azerbaycan Milli Takımı'nı seçmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Azerbaycan 21 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildim. Orada Fransa'ya karşı ilk maçımı oynadım. O maçtan bir gün sonra da Neftçi beni transfer etmek istedi. Neftçi'ye transferim bu şekilde gelişti. Azerbaycan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçlarında kadroya çağırıldım. Üç maçta forma şansı bulamadım ama umarım bundan sora forma şansı bulacağıma inanıyorum. Hocalarımızın ve federasyonun bana bakışı çok güzel. Azerbaycan'da Türk oyuncu olarak temsil ediyorum. Gerçekten benim Azerbaycanlı ya da Türk olmam fark etmiyor. Bir millet iki devleti en iyi şekilde hissediyorum."

Mert, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı Bakü'de görmekten mutlu olduğunu ancak alınan sonuçların kendisini de üzdüğünü belirtti.



- "Burada bütün camlarda Türk ve Azerbaycan bayrakları asılıydı"



Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarıldığı günlerde Azerbaycan'da bulunmanın gururunu yaşadığını da aktaran genç oyuncu, "Burada bütün camlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asılıydı. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Burada ilk sezonumda böyle bir şeye tanıklık etmek beni çok mutlu etti. Tabii ki Azerbaycan ve Türkiye'nin yakın olduğunu biliyordum ama bunu canlı görmek beni gerçekten çok gururlandırdı. Bakü gerçekten çok güzel bir şehir. Buraya gelene kadar sadece fotoğraflardan Bakü'yü görmüştüm. İstanbul'da nasıl yaşıyorsam, markete gidiyorsam, Bakü'de de aynı şekilde yaşıyorum." diye konuştu.

Avrupa'da forma giymek istediğinin de altını çizen Mert Çelik, hedeflerine değinip, sözlerini şöyle tamamladı:

"LaLiga'da oynamayı gerçekten çok istiyorum. En büyük hedeflerimden biri bu. İnşallah birkaç yıl içerisinde oralarda oynamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim. Oyun kurmayı çok seviyorum. Günümüz futbolunda stoperler daha fazla oyun kuruyor. Topla iyi oynayan stoperler tercih ediliyor. Bu yönümü geliştirmek için çalışmalar yapıyorum. Oyun tarzımı Sergio Ramos'a benzetiyorum. Fiziksel ve oyun olarak Ramos'u örnek alıyorum."