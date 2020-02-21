Necmi Perekli: Onun gibi santrfor yok!

Trabzonspor'un gol kralı unvanlı ilk Türk futbolcusu Necmi Perekli, Aleksander Sörloth'un büyük bir transfer başarısı olduğunu söyledi.

Perekli, günümüz futbolunda forvet oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Sörloth benden daha iyi oyuncu. Topu saklayan, arkadaşına pozisyon yaratan, vuramadı mı vurdurmayan, atletik bir oyuncu. Sağdan giderken sola, soldan giderken topu sağa çekebiliyor. Bunu her santrfor yapamaz. Ceza sahası içinde rakibi geçtiği an nereye vuracağını bilen çok iyi bir adam. Ben de gol kralı oldum ama o çok daha yetenekli ve üst düzey bir oyuncu" şeklinde konuştu.

Kariyerinin en parlak sezonunu Trabzon'da geçiren Alexander Sörloth, Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 17 gol attı, 6 asist yaptı. Kuzeyin Kralı, Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez ağları havalandırdı. Norveçli forvet, toplamda ise 22 gol kaydetti.

DA COSTA, BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA İLK 11'DE

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor maçındaki performansından memnun kaldığı Da Costa'yı Beşiktaş'a karşı da ilk 11'de oynatacak. Ara transferde takıma katılan Da Costa, Hosseini'nin sakatlığı ile son anda Sivasspor maçında ilk 11'e alınmış ve göz doldurmuştu. Da Costa'nın partneri de yine Gaston Campi olacak.