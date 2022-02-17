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Necla Güngör Kıragası: "Yıllar önce hayal ettiğimizi yaşıyoruz..."

#Kadın Futbolu#Necla Güngör Kıragası#Kadın Futbol Süper Ligi
Necla Güngör Kıragası: Yıllar önce hayal ettiğimizi yaşıyoruz...

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Sırbistan ile oynayacakları Dünya Kupası grup eleme maçı ve Kadın Futbol Süper Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Dünya Kupası H Grubu’nda topladığı 7 puanla 4. sırada bulunan milliler, 23 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda Sırbistan ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarıyla ilgili konuşan Necla Güngör Kıragası, "FIFA takvimi penceresinde 14 Şubat’ta toplandık. Antrenmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bizim çağırdığımız oyuncularımızda herhangi bir sıkıntı şu anda görünmüyor. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hem kondisyon anlamda hem de taktik anlamda idmanlarımıza başladık. Oyuncularım çok keyifli. Birbirimizi çok özlemişiz. Biz çünkü sadece takım olgusu değil, aslında aile olgusuyla yaşayan ve sahaya da bunu yansıtmaya çalışan bir topluluğuz. O yüzden de ellerinden gelenin en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

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Necla Güngör Kıragası: Yıllar önce hayal ettiğimizi yaşıyoruz...


"Kadın futbolunun yıllar önce hayal ettiği bir durumu yaşıyor olmaktan mutluyuz"

Bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve birçok Süper Lig takımının dahil olduğu Kadın Futbol Süper Ligi’nin şu ana nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Güngör Kıragası, "Ligin baştan, devre arasında kadar çok heyecanlı gittiğini düşünüyorum. Ekibimle beraber bütün maçları takip etmeye çalışıyoruz. Taraftarların ve insanların ilgisini, desteğini görmek kadın futbolunun aslında yıllar önce hayal ettiği bir durum. Bu durumu yaşıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Kaliteli gelen yabancı oyuncular ve altyapı çalışmalarıyla beraber emin olun günden güne daha da artacak. Seyir zevki daha zevkli maçlar izlemeye devam edeceğiz" diye cevap verdi.

Necla Güngör Kıragası: Yıllar önce hayal ettiğimizi yaşıyoruz...

"Genç oyuncularımız ligdeki takım sayısının artmasıyla daha fazla zaman bulmaya başladı"

Ligdeki takım sayısının artmasıyla genç futbolcuların durumuyla ilgili soruya ise Necla Güngör Kıragası, "Genç oyuncularımız ligde şimdi takım sayısı artınca ister istemez daha fazla zaman bulmaya başladılar. Büyük camiaların bu işin içine girmiş olmalarından dolayı tabi ki çok büyük bir etki var. Küçük kız çocukları artık rahatlıkla annelerine, babalarına, 'Ben de futbol oynamak istiyorum, ben de kulübüm armasını taşımak istiyorum' diyorlar. Bizim de zaten çok kıymetli başkanımızın ve yönetimimizin istediği, amaçladığımız strateji buydu. O stratejiyi de şimdi görüyor olmak, yaşıyor olmaktan dolayı son derece keyifliyiz" şeklinde konuştu.

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