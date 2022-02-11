Ne yaptın Valieva! Doping iddiası sonrası madalyası tehlikede...

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Pekin Kış Olimpiyatları’nda geçtiğimiz pazartesi günü artistik buz pateni takım yarışmalarında Rusya’ya altın madalya kazandıran Kamila Valieva dopingli çıktı... Olimpiyat tarihinde artistik buz pateninde dörtlü atlayış yapan ilk sporcu olan ve 178.92 puan alan 15 yaşındaki Valieva’nın madalya töreni ‘yasal nedenler’ gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Rus basınında çıkan haberlere göre Valieva’dan geçen ay kazandığı Avrupa Şampiyonası’nda alınan numunede Trimetazidine (TMZ) adında göğüs ağrıları için kullanılan ve kan akışını hızlandıran bir yasaklı madde bulundu.

RUSYA İDDİAYI REDDETTİ

Bu söylentiler Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından onaylanırsa, Rusya altın madalyasını kaybettiği gibi Valieva salı başlayacak olan ve en büyük favori olarak gösterildiği bireysel müsabakalarda yer alamayacak. Rusya Artistik Buz Pateni Federasyonu adına konuşan Olga Yermolina ise iddiaları yalanladı.