Ne Lionel Messi ne Cristiano Ronaldo en çok kazanan Conor McGregor

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Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2021 yılının en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listede yer alan 50 sporcunun elde ettiği toplam gelir, geçen yıla göre yüzde 16 artarak, yaklaşık 2.8 milyar dolara ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

iLK 10’DA ÜÇ FUTBOLCU

En çok kazanan sporcular listesinin 1 numarasında İrlandalı karma dövüş sporcusu ve boksör Conor McGregor bulunuyor. 33 yaşındaki McGreogor, 2021 yılında 180 milyon dolar gelir elde etti. Listenin ilk 10 sırasında 3 futbolcu, 2’şer basketbolcu ve Amerikan futbolu oyuncusu, 1’er tenisçi, Formula 1 pilotu ve karma dövüşçü bulunuyor.

TAMAMI ERKEK SPORCU

İlk 10’un tamamını erkek sporcular oluştururken, 12. sırada yer alan tenisçi Naomi Osaka, 60 milyon dolarla, bir yıl içinde en fazla para kazanan kadın sporcu oldu, Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen 42,5 milyon dolar ile 27., Kylian Mbappe 40 milyon dolar ile 31., Robert Lewandowski ise 34 milyon dolar ile 48. sırada yer aldı.

1- CONOR MCGREGOR: 180 MiLYON DOLAR

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Bu kazancın 150 milyon dolarlık kısmını viski markası ‘Proper No. Twelve’deki çoğunluk hissesini yakın zamanda Proximo Spirits’e satarak elde etti. Renkli özel yaşamıyla da dikkat çeken İrlandalı sporcu, geri kalan 30 milyon doları saha içinde gösterdiği performans sonucu kazandı.

2- LiONEL MESSi: 130 MiLYON DOLAR

Paris Saint-Germain Kulübü ile yaptığı yıllık 33 milyon dolarlık mukavelenin yanı sıra Adidas ve Tommy Hilfiger firmalarıyla olan sözleşmeleriyle 2021’in en çok kazanan futbolcusu oldu. Arjantinli yıldız, saha dışında yaptığı anlaşmalardan 100 milyon dolara yakın gelir elde etti.

3- CRiSTiANO RONALDO: 120 MiLYON DOLAR

MANCHESTER United’la yaptığı yıllık 50 milyon dolarlık anlaşmadan çok sosyal medya hesaplarından dudak uçuklatan rakamlar kazanan Ronaldo, son olarak Nike ile ömür boyu sözleşme imzaladı. Reklam gelirlerinin yanı sıra giyim, aksesuar, kozmetik ve otel yatırımları bulunuyor.

4- DAK PRESCOTT: 107.5 MiLYON DOLAR

DÖRT yıl için 160 milyon dolar karşılığında Dallas Cowboys’a imza atan Amerikan futbolu oyuncusu Dak Prescott’un imza bonusu bile 66 milyon dolar tuttu. Televizyon anlaşmalarıyla beraber 100 milyon doların üstünde kazanan sporcular arasında kendine yer buldu.

5- LEBRON JAMES: 96,5 MiLYON DOLAR

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NBA’in ikonik ismi, parkelerden sonra ‘Space Jam’ filmiyle de Hollywood’a sıçrarken, Pepsi firmasıyla yaptığı anlaşmayla da kazancına kazanç kattı. Los Angeles Lakers’tan yılda 31.5 milyon dolar alan LeBron James’in ayrıca Fenway Sports Group’ta önemli bir hissesi bulunuyor.

6- NEYMAR: 95 MiLYON DOLAR

Tıpkı Cristiano Ronaldo gibi kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam ve tanıtımlarla milyonlarca dolar kazanan Neymar, son olarak Puma ile yaptığı anlaşmayla gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Espor dünyasına da adım atan Brezilyalı futbolcu, Epic Games ile anlaştı.

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7- ROGER FEDERER: 90 MiLYON DOLAR

Yaşadığı uzun süreli sakatlığa rağmen Rolex, Credit Suisse ve Uniqlo gibi firmalarla yapmış olduğu sponsorlu anlaşmalarından 60 milyon doları aşkın gelir elde etti. 40 yaşına gelen İsviçreli efsane, hâlâ tenis kortlarının en çok kazanan sporcusu ve böyle kalmaya devam edecek gibi.

8- LEWiS HAMiLTON: 82 MiLYON DOLAR

Formula 1’de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Hamilton, bu sporun en çok kazanan ismi. Büyük çoğunluğ Mercedes’ten olmak üzere, saha içi kazancı 70 milyon dolar olan Formula 1 pilotu, saha dışında Tommy, Monster Energy ve Puma ile yaptığı bol sıfırlı sponsorluk anlaşmalarıyla biliniyor.

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9- TOM BRADY: 76 MiLYON DOLAR

Tampa Bay Buccaneers takımından yılda 45 milyon dolar alan Amerikan futbolunun efsane oyuncusu, Christopher Cloos ve Fanatics gibi markalarla yaptığı uzun süreli sözleşmelerle servetine servet katıyor. Brady, 44 yaşına gelmesine rağmen hâlâ Amerikan futbolunun en popüler ismi.

10- KEViN DURANT: 75 MiLYON DOLAR

Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen yüksek kontratları ve dev firmalarla yaptığı sponsorluk işbirlikleri sayesinde yılın en çok kazanan 10. sporcusu olmayı başardı. NBA yıldızı, yıllık 75 milyon doları bulan kazancının 31 milyon dolarını, formasını giydiği Brooklyn Nets takımından alıyor.