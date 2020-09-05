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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

NBA'de "yılın altıncı adamı" Montrezl Harrell

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NBA'de "yılın altıncı adamı" Montrezl Harrell
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen Montrezl Harrell, "yılın altıncı adamı" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 63 maçta 18,6 sayı, 7,1 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla oynayan 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu,
yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Oylamada, Oklahoma City Thunder'da oynayan Dennis Schröder ikinci, Harrell'ın takım arkadaşı olan ve geçen iki sezonda bu ödülü kazanan Lou Williams ise üçüncü sırada yer aldı.

 

NBAde yılın altıncı adamı Montrezl Harrell

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