NBA'de Türk derbisinde kazanan Alperen Şengün! Cedi Osman...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 9 maçla devam etti. Milli basketbolcular Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün mücadeleyi 9 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla tamamlarken 35 dakika süre alan Cedi Osman 13 sayı kaydetti.

Anthony Davis yıldızlaştı, Lakers kazandı

Gecenin son maçında Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 99-94 yendi. Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 15 rbauntla yıldızlaşırken Carmelo Anthony de 24 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkı verdi. Portland'da ise Normal Powell'ın 30 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers 118-119 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 103-106 Washington Wizards

Boston Celtics 113-107 Charlotte Hornets

New York Knicks 108-120 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 115-104 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 114-120 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 112-101 Brooklyn Nets

Utah Jazz 108-104 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 99-94 Portland Trail Blazers