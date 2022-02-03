NBA'de Türk derbisinde kazanan Alperen Şengün! Cedi Osman...

NBA'de heyecan, gece oynanan 9 maçla devam etti. Milli basketbolcular Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün mücadeleyi 9 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla tamamlarken 35 dakika süre alan Cedi Osman 13 sayı kaydetti.
Anthony Davis yıldızlaştı, Lakers kazandı
Gecenin son maçında Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 99-94 yendi. Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 15 rbauntla yıldızlaşırken Carmelo Anthony de 24 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkı verdi. Portland'da ise Normal Powell'ın 30 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Indiana Pacers 118-119 Orlando Magic
Philadelphia 76ers 103-106 Washington Wizards
Boston Celtics 113-107 Charlotte Hornets
New York Knicks 108-120 Memphis Grizzlies
Houston Rockets 115-104 Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks 114-120 Oklahoma City Thunder
Sacramento Kings 112-101 Brooklyn Nets
Utah Jazz 108-104 Denver Nuggets
Los Angeles Lakers 99-94 Portland Trail Blazers
Milli basketbolcular Alperen Şengün ve Cedi Osman'ı karşı karşıya getiren maçta kazanan taraf 115-104’lük skorla Alperen'in takımı Houston Rockets oldu. #NBATwitter— Spor Arena (@sporarena) February 3, 2022
🇹🇷 Alperen Şengün | 9 sayı, 8 ribaunt, 3 asist
🇹🇷 Cedi Osman | 12 sayı, 1 ribaunt, 1 asist pic.twitter.com/vbNYdeRaTF