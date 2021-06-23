NBA'de Suns - Clippers maçında inanılmaz son! Paul George iki faul kaçırdı, 0.9 saniye kala maç döndü!

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Batı Konferansı final serisinde Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers ikinci maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 104-103 kazanan Phoenix Suns, seride durumu 2-0'a getirdi.

İNANILMAZ SON! PAUL GEORGE İKİDE SIFIR ATINCA...

Başa baş geçen maçın son saniyelerine Clippers 103-102 önde girdi. Phoenix Suns, Paul George'u faul çizgisine gönderdi. Kawhi Leonard'ın sakatlığı sebebiyle oynayamadığı mücadelede takımın lideri olan George, iki faul atışını da kaçırdı. Devamında topu oyuna sokan Suns, gelişen pozisyon sonucu topu rakip pota altından oyuna sokmak zorunda kaldı. Bitime 0.9 saniye kala Jae Crawder'ın potaya doğru yükselttiği topu DeAndre Ayton rakiplerinden daha yükseğe çıkarak smaçladı ve takımına maçı 104-103 kazandırdı.

Maçın en skorer oyuncusu, 29 sayıyla Phoenix'ten Cameron Payne olurken, Los Angeles'da Paul George 26 sayıyla yenilgiye engel olamadı. Karşılaşmada Devin Booker 20 sayı 5 asist 4 ribaund ile oynadı.

DEVIN BOOKER'IN BURNU KIRILDI

Mücadele sırasında Patrick Beverley ile kafa kafaya çarpışan Suns'ın yıldız skoreri Devin Booker'ın burnu kırıldı. Booker, kırık burunla maçı tamamladı. Devin Booker maç sonunda özel bir maskeyle seriye devam edebileceğini söyledi.

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